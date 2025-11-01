Пьяная россиянка получила полгода тюрьмы за поджог тополиного пуха в Сеуле
Суд в Сеуле приговорил россиянку к шести месяцам тюремного заключения за поджог тополиного пуха в одном из городских парков. Об этом сообщает агентство YTN.
Инцидент произошел 11 июня 2025 года. По информации следствия, женщина в возрасте от 20 до 30 лет находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда заметила на аллее скопление тополиного пуха и подожгла его зажигалкой. После этого она скрылась с места происшествия.
Пожар охватил около 500 квадратных метров парковой территории. Его потушили только через час. Из-за сухих кустов и опавших листьев пламя распространилось особенно быстро.
Суд признал, что туристка осознавала возможность возгорания, однако «действовала из любопытства». Это позволило квалифицировать её поступок как умышленный поджог.
