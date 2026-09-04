Мужчина попытался зарезать консьержа на парковке в Москве
В Москве в элитном ЖК на Мосфильмовской улице неизвестный мужчина с ножом чуть не зарезал консьержа из‑за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Водитель, не являющийся жильцом комплекса, оставил машину на закрытой территории. Консьерж Дмитрий указал мужчине на нарушение, в ответ тот выхватил нож и нанёс сотруднику удар в бедро.
Пострадавшего с колото-резаными ранениями увезли в больницу. Нападавшего задержали и доставили в полицию, но спустя несколько часов отпустили. В тот же день мужчина вновь появился возле жилого комплекса. Он осыпал сотрудников оскорблениями и угрожал расправой, заявляя, что отрежет им головы.
Ранее в Ленинградской области лось выбежал на трассу прямо перед движущейся иномаркой. Водитель автомобиля не успел затормозить.
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