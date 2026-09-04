Мужчина попытался зарезать консьержа на парковке в Москве

04 сентября 2026, 23:34

Мужчина с ножом напал на консьержа в Москве после замечания о парковке

Фото: iStock/Diy13

В Москве в элитном ЖК на Мосфильмовской улице неизвестный мужчина с ножом чуть не зарезал консьержа из‑за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщает РЕН ТВ.