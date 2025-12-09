Пьяная россиянка-рецидивистка пробила голову дочери-младенцу из-за плача

09 декабря 2025, 13:30

Суд на Алтае приговорил женщину к 15 годам колонии за убийство 8-месячной дочери

Фото: Istock/artisteer

В Рубцовском районе Алтайского края суд вынес приговор 43-летней местной жительнице. Её признали виновной в убийстве собственного малолетнего ребёнка. ​Об этом сообщает СУ СК России по региону.