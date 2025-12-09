Достижения.рф

Пьяная россиянка-рецидивистка пробила голову дочери-младенцу из-за плача

Суд на Алтае приговорил женщину к 15 годам колонии за убийство 8-месячной дочери
Фото: Istock/artisteer

В Рубцовском районе Алтайского края суд вынес приговор 43-летней местной жительнице. Её признали виновной в убийстве собственного малолетнего ребёнка. ​Об этом сообщает СУ СК России по региону.



ЧП случилось в посёлке Березовка в ночь с 4 на 5 августа. Женщина, ранее судимая и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, находилась дома с восьмимесячной дочерью. Как установило следствие, из-за плача ребёнка мать несколько раз ударила младенца по голове твёрдым тупым предметом. Девочка скончалась.

После этого женщина, чтобы скрыть преступление, вынесла тело малышки в ближайший лес. На следующий день она обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери.

Рубцовский районный суд квалифицировал её действия по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица). Суд назначил женщине наказание в виде 15 лет лишения свободы. Она отбудет срок в колонии общего режима.

Ольга Щелокова

