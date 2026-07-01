Пьяная россиянка сбросила годовалого сына с лестницы и упала на него
Суд в Ноябрьске рассмотрит дело женщины, потерявшей годовалого сына при падении с лестницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Следователи регионального управления СК РФ установили, что 36-летняя женщина пришла в гости к подруге вместе с годовалым сыном и распивала там алкоголь.
В какой-то момент она вышла из квартиры с ребёнком на руках, но оступилась на лестнице и выронила мальчика. После этого она упала сама и придавила малыша своим телом. Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшего в реанимацию, но не смогли спасти его жизнь.
В отношении матери возбудили уголовное дело. Сейчас материалы дела переданы в суд. Если суд признает женщину виновной, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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