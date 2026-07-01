Пьяная россиянка сбросила годовалого сына с лестницы и упала на него

01 июля 2026, 22:25

В Ноябрьске передали в суд дело матери ребёнка, погибшего при падении с лестницы

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Ноябрьске рассмотрит дело женщины, потерявшей годовалого сына при падении с лестницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.