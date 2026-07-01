В Краснодаре мужчина пытался заманить двух девочек в свою машину
В Краснодаре неизвестный водитель предложил двум малолетним девочкам сесть в его машину. Подробности приводит Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
По словам одной из девочек, мужчина подъехал к ней и её подруге, когда они направлялись в магазин. Он искал определённую улицу, о чём и спросил несовершеннолетних. Дети ответили, после чего автомобилист попросил их показать дорогу, предложив сесть в салон.
Девочки отказались и рассказали о произошедшем родителям. Полиция уже проводит проверку по факту случившегося. В УМВД России по городу уточнили, что стражи порядка установят личность гражданина и дадут юридическую оценку его действиям.
До этого в Краснодаре мужчина совершил развратные действия перед незнакомой женщиной на улице. Он обнажился и мастурбировал перед ней у школы.
Читайте также: