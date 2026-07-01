В Хабаровске мать оставила младенца в машине на 40 минут и объяснила это деменцией
В Хабаровске местная жительница оставила грудного ребёнка в закрытой машине и ушла примерно на 40 минут. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Прохожий заметил малыша в салоне и попытался разбить стекло с помощью куска плитки, чтобы его достать. Однако сотрудники скорой помощи остановили мужчину — они объяснили, что осколки могут поранить ребёнка.
По словам очевидца, он вместе с другими прохожими вызвал медиков и пытался установить владельцев автомобиля по номеру. Хозяева машины появились уже после того, как врачи извлекли малыша из салона и начали оказывать ему помощь.
Мужчина рассказал, что мать приводила невнятные оправдания, в том числе ссылалась на деменцию. Бабушка, когда её спросили о случившемся, заявила, что внука оставили спящим. Родители не хотели передавать ребёнка врачам, поэтому полиции пришлось настоять на этом.
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