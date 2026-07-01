В Хабаровске мать оставила младенца в машине на 40 минут и объяснила это деменцией

01 июля 2026, 19:57

В Хабаровске женщина оставила грудного ребёнка в закрытом авто на 40 минут

Фото: Istock/Daniil Dubov

В Хабаровске местная жительница оставила грудного ребёнка в закрытой машине и ушла примерно на 40 минут. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».