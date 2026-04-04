Россиянка хотела удалить зуб мудрости, а получила опухоль и перекошенное лицо

04 апреля 2026, 18:06

Во Владивостоке после удаления зуба мудрости у девушки развилась флегмона

Во Владивостоке девушка хотела удалить зуб мудрости, а получила флегмону и перекошенное лицо. Подробности приводит Telegram-канал Baza.





24-летняя Алина обратилась к стоматологу с воспалением из-за «капюшона» зуба мудрости. Врач рассёк десну, убрал гной и через несколько дней удалил зуб.



Девушка выполняла все рекомендации, но боль усилилась. Через неделю она не могла открыть рот и есть. Антибиотики не помогли. Челюстно-лицевой хирург обнаружил гнойную опухоль — флегмону — и направил пациентку на срочную операцию.



Врачи прооперировали пациентку и через неделю выписали. Опухоль убрали, но мимика не вернулась: возможно, во время операции повредили нерв. Девушка принимает лекарства и ходит на физиотерапию, но восстановится ли мимика — неизвестно.





