Пьяная толпа избила инспекторов ДПС в Дагестане

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В Дагестане толпа пьяных мужчин избила инспекторов ДПС после того, как не смогла уйти от погони. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что по дороге в Тарумовском районе республики мчалась «Лада». Сотрудники ДПС заподозрили, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения, поэтому поехали за автомобилем. Машина въехала в село Раздолье и припарковалась в одном из дворов. Там инспекторы нашли трёх пьяных парней и потребовали проехать в отдел полиции. В ответ на это мужчины агрессивно налетели на полицейских и избили их.
В результате мужчин всё-таки удалось скурить и доставить в отдел. В настоящее время выясняется, кто из них находился на рулём.
После драки одному из сотрудников диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, второй отделался ушибами.
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В результате мужчин всё-таки удалось скурить и доставить в отдел. В настоящее время выясняется, кто из них находился на рулём.
После драки одному из сотрудников диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, второй отделался ушибами.
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Анастасия Чинкова