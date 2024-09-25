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Пьяная толпа избила инспекторов ДПС в Дагестане

25 сентября 2024, 10:22
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Дагестане толпа пьяных мужчин избила инспекторов ДПС после того, как не смогла уйти от погони. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что по дороге в Тарумовском районе республики мчалась «Лада». Сотрудники ДПС заподозрили, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения, поэтому поехали за автомобилем. Машина въехала в село Раздолье и припарковалась в одном из дворов. Там инспекторы нашли трёх пьяных парней и потребовали проехать в отдел полиции. В ответ на это мужчины агрессивно налетели на полицейских и избили их.

В результате мужчин всё-таки удалось скурить и доставить в отдел. В настоящее время выясняется, кто из них находился на рулём.



После драки одному из сотрудников диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, второй отделался ушибами.

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Вышел из леса с наркотиками: в Подмосковье задержали приезжего из Хабаровска
25 сентября 2024, 09:22

Подмосковные полицейские задержали 26-летнего уроженца Хабаровского края по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Молодой человек был задержан, когда выходил из леса возле одного из садоводческих товариществ Электрогорска. В рюкзаке у задержанного полицейские нашли портативную колонку, в которой лежали два пакета со светлым порошком общей массой около двух килограммов. Экспертиза показала, что этот порошок является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». До суда молодого человека оставили под стражей.

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#полиция
#мвд московской области
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Стало известно, что нашли в пельменях, употребленных отравившейся семьей
В продуктах, которые употребляла отравившаяся семья, не выявили вредных веществ
25 сентября 2024, 08:13

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В продуктах, которые употребляла отравившаяся семья, не выявили вредных веществ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении. Родители сейчас восстанавливаются после отравления в больнице.

Собеседник агентства сообщил, что в пробах пельменей и курином мясе, которые были изъяты в магазине, а также в продуктах, отобранных в доме — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе и домашнем яйце — превышения нормируемых значений не выявлено. Он также добавил, что по результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели превышения нормируемых значений не обнаружено.

Ранее прокуратура сообщила, что основной версией отравления семьи является использование дихлофоса. Telegram-канал Shot указывал, что дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления, так как семья могла надышаться его токсичными парами.

До этого стало известно, когда пройдут похороны погибших в Красноярском крае детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Крупные суммы денег найдены при обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова
25 сентября 2024, 03:50

В ходе обысков по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены значительные суммы наличных денег. Об этом сообщается в официальных судебных документах.
По данным источников, в ходе обысков, проведенных как по месту жительства, так и по месту работы Иванова, найдены крупные суммы денег, что подчеркивает серьезность расследования.

Тимур Иванов обвиняется в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, в результате чего, по данным правоохранительных органов, был причинён ущерб более 2 миллиардов рублей. Сам экс-замминистра своей вины не признаёт и настаивает на том, что обвинения против него необоснованны.

Ранее сообщалось, что во время расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выяснилось, что он оказался связан со взяточничеством во время строительства кадетских корпусов. Отмечается, что в связи с новыми эпизодами ущерб государству вырос до 2,18 млрд рублей.

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#взятка
#коррупция
#уголовное дело
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Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение
25 сентября 2024, 03:06

Фото: istock/A_N

Нападавшим на офис Wildberries в Москве могут быть предъявлены обвинения, которые повлекут за собой наказание вплоть до пожизненного заключения в колонии, согласно судебным документам, доступным РИА Новости.
По информации из материалов дела, «фигуранты обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы». В документах подчеркивается, что обвиняемые «осознанно» нарушили общественную безопасность и порядок, что произошло в присутствии сотрудников полиции. Это указывает на их склонность к совершению противоправных действий и отсутствие контроля за своим поведением.

На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли на месте.

В Басманном суде Москвы был арестован 30 человек, обвиняемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

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#убийство
#стрельба
#человек
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Небензя обвинил Запад в создании шоу для Зеленского
Небензя: заседание СБ ООН превратилось в «концертную площадку» для Зеленского
25 сентября 2024, 01:05

24 сентября 2024 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности по Украине было созвано западными странами исключительно для того, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому возможность выступить.
По словам Небензи, главная цель этого заседания — предоставить президенту Украины «концертную площадку» в стенах ООН.

«Единственное, для чего они созвали это заседание — чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку, на этот раз — в зале заседаний Совбеза», — заявил Небензя на заседании.
Российский дипломат также подчеркнул, что поддержку Зеленскому оказывают члены ЕС и НАТО, которые, по его словам, "дисциплинированно выстраиваются в ряд" и участвуют в каждой подобной сессии, чтобы критиковать Россию.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.

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В Кемерове студентов экстренно эвакуировали из КемГУ
25 сентября 2024, 01:02

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Кемерово экстренно эвакуировали студентов возле центрального корпуса Кемеровского государственного университета (КемГУ).
По данным «Сiбдепо», об этом стало известно из местных соцсетей, в которых люди писали о большом скоплении студентов возле КемГУ. Позже стало известно, что это была эвакуация. В пресс-службе учебного заведения уточнили, что никакого ЧП не произошло.

«Проводилась плановая учебная эвакуация в центральном кампусе», — сказал собеседник издания.

После окончания учебной эвакуации студенты вернулись к учебе.

Ранее сообщалось, что пассажиров и персонал вокзала эвакуировали из-за инцидента в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области.

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#люди
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В Калужской области ДТП, погиб младенец
В результате ДТП в Калужской области погиб младенец, пострадали четверо человек
25 сентября 2024, 00:02

Фото: istock/Bilanol

В страшном ДТП, произошедшем в Людиново, погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, авария произошла около 20:00 в районе дома №7 по улице Герцена. Водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу микроавтобусу на перекрестке с улицей Трудовые резервы. В результате столкновения машину отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

«На месте ДТП от полученных травм погиб двухмесячный ребенок. Четверо пострадавших доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Москве подростки, катаясь вчетвером на одном электросамокате, сбили восьмилетнюю девочку в парке. Они сразу скрылись с места происшествия, бросив средство передвижения там же. Малышка получила травмы ноги.

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#ребёнок
#уголовное
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Ключевой для США танкер врезался в неизвестный объект в Аравийском море
Business Insider: танкер ВМС США врезался в неизвестный объект в Аравийском море
24 сентября 2024, 22:20

Фото: istockphoto/Dikuch

Ключевой для Штатов на Ближнем Востоке танкер-заправщик ВМС США врезался в неизвестный объект в Аравийском море и получил повреждения. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на анонимный источник в американском флоте. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
«Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись в неустановленный объект», — указано в публикации.
Источник заявил, что с неизвестным неподвижным объектом столкнулся танкер USNS Big Horn, однако никто из членов экипажа не пострадал. Ранее была информация о местоположении корабля у берегов Омана, однако позже стало известно, что его отбуксировали в ближайший порт.

Какие конкретно повреждения получил танкер, в какой объект он врезался и по какой причине — неизвестно.

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#информация
#топливо
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ФСБ, МВД, СК и ФСИН предотвратили побег заключенных в нижегородской колонии
24 сентября 2024, 21:45

Фото: iStock/Rawf8

В Нижегородской области ФСБ, МВД, СК и ФСИН предотвратили на стадии приготовления побег троих заключенных в исправительной колонии № 6. Об этом сообщает региональное управление СКР. По данным ведомства, у подозреваемых нашли ножи и экстремистскую религиозную литературу.
«Подозреваемые <...> разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. На стадии приготовления <...> действия заключенных пресечены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что трое осужденных также пытались вступить в запрещенное экстремистское объединение и пропагандировали радикальные религиозные нормы.

По информации областного СК, сейчас экстремистов изолировали от сокамерников и поместили в СИЗО. Уголовные дела возбудили по статьям об организации и участии в экстремизме, покушение на побег из колонии с применением оружия, покушение на дезорганизацию колонии.

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