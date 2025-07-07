Пьяная учительница заставила учеников плясать макарену в Великобритании

07 июля 2025, 21:36

Напившуюся на уроке учительницу отстранили от работы в Великобритании

Фото: istockphoto/alexeyrumyantsev

Пьяную учительницу отстранили от работы после того, как она заставила учеников танцевать макарену прямо на уроке. Об этом пишет Metro в понедельник, 7 июля.