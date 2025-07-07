Пьяная учительница заставила учеников плясать макарену в Великобритании
Пьяную учительницу отстранили от работы после того, как она заставила учеников танцевать макарену прямо на уроке. Об этом пишет Metro в понедельник, 7 июля.
Все случилось в британском Уэлшпуле в школе Ysgol Bro Caereinion, где Элис Эштон была в классе с бутылкой, от которой пахло алкоголем. Преподаватель, выпив оранжевую жидкость, становилась более оживленной, отметили ее ученики.
Затем вместо урока учительница устроила вечеринку, включив музыку на компьютере и предложила станцевать, а после стала ругаться матом и показала одному из учеников оскорбительный жест. На заседание дисциплинарной комиссии она не явилась и никак не отреагировала на обвинения. Прошение о восстановлении в должности Эштон сможет подать лишь через два года.
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