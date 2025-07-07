В ЮАР акулы утащили рыбака, который ловил сардин на мелководье
В Южной Африке на пляже Мфазазана акулы напали на рыбака, который ловил сардин на мелководье. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на местных правоохранителей.
Мужчина внезапно исчез под водой, когда вытаскивал сеть с огромным уловом. По словам очевидцев, его утащили, предположительно, две узкозубые акулы. Друзья пытались помочь, но были вынуждены отступить к берегу из-за опасности.
Инцидент произошел во время массовой миграции сардин — ежегодного явления, привлекающего к побережью морских хищников. Поиски пропавшего рыбака продолжаются с участием водолазов и береговой охраны.
Отмечается, что за последние 25 лет в ЮАР зафиксировано 37 смертельных случаев нападения акул. Последней жертвой стал 39-летний ресторатор Кимон Бисоньо в сентябре 2022 года.
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