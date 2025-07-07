The Thaiger: в Таиланде парень снимал кобру на видео и умер от змеиного укуса
В Таиланде молодой человек решил снять вирусный ролик с коброй и поплатился жизнью. Об этом пишет местная газета The Thaiger.
Инцидент произошел в провинции Кхонкэн. Хозяин гостиницы вызвал полицию после того, как обнаружил 28-летнего тайца без признаков жизни. В администрации отеля пояснили, что постоялец не выехал в назначенный срок и не отвечал на звонки. В его номере горел свет, но дверь была заперта.
Полицейские не нашли ничего подозрительного, но медики заметили на руке след от змеиного укуса. Вскоре они обратили внимание на холщовый мешок, внутри которого оказалась кобра. В смартфоне погибшего сохранились видеозаписи, где он играл с ядовитой змеей. Тело парня отправили на экспертизу, чтобы подтвердить причину смерти.
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