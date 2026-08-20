Пьяная украинка покусала полицейского в Польше
В польском городе Замбров гражданка Украины устроила конфликт с полицией. Дело дошло до драки, информирует портал Wirtualna Polska.
Согласно данным издания, в полицию поступило сообщение о женщине, которая лежала на тротуаре и никак не реагировала на попытки с ней заговорить. Прибывшие правоохранители выяснили, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Когда полицейские попытались помочь женщине подняться, она начала оказывать сопротивление. Агрессивное поведение продолжилось и во время задержания. Уже находясь в служебном автомобиле, женщина напала на одного из офицеров и укусила его.
После того как украинка пришла в себя, ей предъявили обвинения в оскорблении государственных служащих при исполнении обязанностей и в причинении телесных повреждений сотруднику полиции. По этим статьям ей грозит наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. Кроме того, правоохранительные органы направили в пограничную службу ходатайство о возможном выдворении женщины из Польши.
Читайте также: