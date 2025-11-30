Достижения.рф

Пьяная женщина устроила серьезное ДТП, уходя от полиции в Москве. Машину разорвало на части — видео

Фото: iStock/Chalabala

Пьяная женщина устроила серьезное ДТП, уходя от полиции в Москве. Машину разорвало на две части. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



30 ноября около 06:30 утра на МКАДе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Jaecoo J7, за рулём которого находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Во время общения с инспектором она вернулась в машину и резко нажала на газ.

В результате автомобиль занесло, он ударился об отбойник и его разорвало на две части: одна осталась на МКАДе, другая упала на Алтуфьевское шоссе. После аварии начался сильный пожар.



Транспортное средство принадлежало 37-летней Марине Т., владелице строительной компании, занимающейся мелким ремонтом. Женщина получила серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии. Собака, находившаяся в салоне, погибла.

Екатерина Коршунова

