Пьяная женщина устроила серьезное ДТП, уходя от полиции в Москве. Машину разорвало на части — видео

Пьяная женщина устроила серьезное ДТП, уходя от полиции в Москве. Машину разорвало на две части. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
30 ноября около 06:30 утра на МКАДе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Jaecoo J7, за рулём которого находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Во время общения с инспектором она вернулась в машину и резко нажала на газ.
В результате автомобиль занесло, он ударился об отбойник и его разорвало на две части: одна осталась на МКАДе, другая упала на Алтуфьевское шоссе. После аварии начался сильный пожар.
Транспортное средство принадлежало 37-летней Марине Т., владелице строительной компании, занимающейся мелким ремонтом. Женщина получила серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии. Собака, находившаяся в салоне, погибла.
