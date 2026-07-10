Пьяные члены экипажа сорвали рейс после ночных посиделок с водкой

10 июля 2026, 22:59

The Sun: Экипаж British Airways выпил перед полетом в Лондон и сорвал рейс

Фото: istockphoto/Dushlik

Инцидент, произошедший в отеле на Барбадосе 4 июля, привёл к срыву рейса британской авиакомпании British Airways и вынужденной задержке более 300 пассажиров. Члены экипажа — как бортпроводники, так и пилоты — устроили импровизированную вечеринку за несколько часов до вылета в Лондон, употребляя водку и пиво в баре гостиницы, сообщает The Sun.





По информации издания, последствия гулянки оказались плачевными: одну из стюардесс стошнило прямо в баре, а другой сотрудник потерял сознание — его пришлось на руках относить в номер. Пассажиры, прибывшие на остров тем же рейсом, стали снимать происходящее на видео, на что нетрезвые члены экипажа отвечали невнятным бормотанием: «Мы же члены экипажа British Airways, и что с того».



После того как руководство авиакомпании получило жалобы, приняли решение отстранить весь состав от выполнения рейса. Внезапная отмена вылета оставила в Бриджтауне до 336 пассажиров, которые не смогли вовремя попасть в Великобританию. В British Airways подтвердили факт отстранения нескольких сотрудников на время служебного расследования.





«Мы ожидаем от наших экипажей самых высоких стандартов», — заявили представители перевозчика.