Пьяные отчим и мать надругались над маленькой дочерью в Петрозаводске

21 августа 2025, 19:37

Отчима и мать судят за надругательство над дочерью в Петрозаводске

Фото: iStock/Giuda90

В Петрозаводске перед судом предстанут мать и отчим, обвиняемые в действиях сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом сообщает издание Губернiя Daily.