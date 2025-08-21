Пьяные отчим и мать надругались над маленькой дочерью в Петрозаводске
В Петрозаводске перед судом предстанут мать и отчим, обвиняемые в действиях сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом сообщает издание Губернiя Daily.
О произошедшем стало известно после того, как девочка, возраст которой не уточняется, рассказала о насилии со стороны родителей школьному психологу.
По версии следствия, ребёнка дважды изнасиловал отчим. Также фигуранткой дела стала мать пострадавшей, которой вменяют развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Отмечается, что женщина частично признала свою вину, уточнив, что совершить преступление её заставил супруг. При этом сговор она отрицает.
Мужчина, в свою очередь, на допросе заявил, что длительное время употреблял алкоголь, поэтому не помнит о своих действиях в отношении падчерицы.
Родителей уже лишили прав. Сейчас девочка и её сводный брат находятся в детском доме. Следователи просят лишить отчима свободы на срок 24 года и 10 месяцев, а мать – на 15 лет.
