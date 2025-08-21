В Ленобласти задержали иностранца за изнасилование 10-летней девочки

21 августа 2025, 12:37

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Ленинградской области был задержан 54-летний иностранец, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки год назад. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».