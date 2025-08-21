В Ленобласти задержали иностранца за изнасилование 10-летней девочки
В Ленинградской области был задержан 54-летний иностранец, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки год назад. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».
Подозреваемым оказался уроженец Беларуси, который находился в России нелегально. О преступлении сообщила мама 11-летней девочки. По ее словам, год назад мужчина, проживающий в одном из сел, изнасиловал ее дочь. Беларуса задержали во Всеволожском районе Ленобласти.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Как оказалось, мужчина проживал в РФ нелегально и нигде не работал. Других подробностей преступления не раскрывается.
Читайте также: