В Подмосковье обматерившая ребёнка мать избила другую родительницу за замечание

21 августа 2025, 18:23

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Кричавшая на своего ребёнка матом жительница Подмосковья устроила драку в детском саду после того, как другая родительница сделала ей замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».