В Подмосковье обматерившая ребёнка мать избила другую родительницу за замечание
Кричавшая на своего ребёнка матом жительница Подмосковья устроила драку в детском саду после того, как другая родительница сделала ей замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что конфликт вспыхнул в детсаду Дрожжино. Утром женщина привела дочь в сад и во время переодевания неоднократно оскорбила её нецензурной бранью. Другие родители сделали ей замечание, в ответ на которое женщины избила одну из возмутившихся зонтом. Пострадавшая отправилась в полицию, где сняла побои и написала заявление.
Родители рассказывают, что ранее уже жаловались на неадекватную родительницу, однако воспитатели, по их словам, очень боятся женщину.
Теперь родители пишут коллективную жалобу в подразделение по делам несовершеннолетних.
