Пьяные пассажиры испачкались во рвоте и устроили бунт в самолете во время полета по одной причине

14 июля 2026, 20:13

DS: Пьяные пассажиры Ryanair взбунтовались из-за двойного изменения маршрута

Фото: istockphoto/Dushlik

Трёхчасовой перелет авиакомпании Ryanair из британской столицы в Албанию обернулся для пассажиров почти 12-часовой многочасовой одиссеей с двумя незапланированными посадками в Италии и Греции. Причиной задержки стало решение пилотов дважды изменить маршрут, чтобы обойти грозовой фронт над Европой, сообщает Daily Star.





Инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из Лондона в Тирану. Когда до посадки оставалось около десяти минут, командир воздушного судна неожиданно объявил, что приземлиться в Албании невозможно из-за шторма, и лайнер направляется в итальянский город Бриндизи. Это решение вызвало возмущение среди путешественников, часть которых отмечала мальчишник и находилась в состоянии алкогольного опьянения.



После двухчасового ожидания на взлетно-посадочной полосе в Италии самолет вновь взял курс на Тирану, однако ухудшение погодных условий вынудило экипаж вторично изменить план и совершить посадку в греческих Салониках. К этому моменту голодные, уставшие и раздраженные пассажиры устроили стихийный бунт: они выкрикивали оскорбления в адрес пилота, называя его трусом, и требовали, чтобы он вышел к ним «для мужского разговора», а также начали стучать в двери кабины.



В Греции из салона вывели 12 наиболее буйных пассажиров. Несмотря на это, оставшиеся путешественники продолжили нарушать порядок: один из мужчин бесцельно бродил по проходу, пока стюардесса силой не вернула его на место, другой, будучи раздетым по пояс, испачкал себя рвотными массами. Финальная посадка в Тиране состоялась только в 05:00 по местному времени — с девятичасовой задержкой.





«Мы были совершенно измотаны и обессилены», — поделился один из пассажиров, добавив, что авиакомпания уже отклонила все заявки на выплату компенсации за задержку рейса.