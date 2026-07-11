Самолёт «Уральских авиалиний» не долетел до Благовещенска по одной причине
Воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшее рейсом из Екатеринбурга в Благовещенск, прервало полет и вернулось в аэропорт вылета. Инцидент произошел 11 июля, пишет Е1.
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, причиной возврата стала сработавшая на борту индикация о потенциальной технической неисправности. В целях безопасности экипаж принял решение не продолжать полет по маршруту и развернуть лайнер обратно в Кольцово.
По словам родственницы одного из пассажиров, изначально вылет задерживался на несколько часов, а уже после взлета командир корабля объявил о возврате из-за технических проблем. В авиакомпании подчеркнули, что всех пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Для доставки людей в пункт назначения оперативно подготовили резервный борт, который уже вылетел в Благовещенск.
«Уральские авиалинии» принесли извинения за доставленные неудобства и попросили пассажиров с пониманием отнестись к мерам, продиктованным требованиями безопасности. Отметим, что накануне в аэропорту Кольцово фиксировались массовые задержки рейсов. Причиной стала непогода — на регион обрушился грозовой фронт, из-за чего экипажи нескольких судов уходили на запасные аэродромы.
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