Самолёт «Уральских авиалиний» не долетел до Благовещенска по одной причине

11 июля 2026, 13:04

Е1: Борт «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт Кольцово из-за неисправности

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшее рейсом из Екатеринбурга в Благовещенск, прервало полет и вернулось в аэропорт вылета. Инцидент произошел 11 июля, пишет Е1.