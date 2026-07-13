На Багамах при крушении самолёта погибли музыканты группы The Pond Band

13 июля 2026, 05:23

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На Багамских Островах при крушении легкомоторного самолёта погибли десять человек, включая участников группы The Pond Band и диджея. Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на профсоюз местных исполнителей.





Трагедия с туристическим самолётом Cessna 402C авиакомпании Flamingo Air произошла 10 июля. Воздушное судно разбилось вскоре после вылета из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в столице Нассау.



Причины аварии пока выясняются. Власти страны временно остановили все полёты Flamingo Air в связи с трагедией.



Ранее «Радио 1» передавало, что В Бангкоке в результате пожара в баре погибли почти 30 человек, еще десятки пострадали. Пожар вспыхнул в районе Чатучак на севере города. Выступавший в заведении музыкант рассказал, что заметил дым из электрощита у сцены, после чего раздался взрыв. Подробности читайте в нашем материале.