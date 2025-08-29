Туристку изнасиловал двоюродный брат её жениха во время семейного отпуска

29 августа 2025, 19:27

В Индии девушку изнасиловал двоюродный брат жениха во время отпуска

В Индии 20-летнюю туристку изнасиловал двоюродный брат её жениха во время совместного семейного отпуска. Об этом сообщает издание Press Trust of India.