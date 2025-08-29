Туристку изнасиловал двоюродный брат её жениха во время семейного отпуска
В Индии 20-летнюю туристку изнасиловал двоюродный брат её жениха во время совместного семейного отпуска. Об этом сообщает издание Press Trust of India.
Отмечается, что инцидент произошёл на курорте Лэнсдаун 25 августа. Молодая девушка с женихом взяли в отпуск трёх родственников последнего. Один из них напал на невесту брата и изнасиловал её. После произошедшего пострадавшая сразу же отправилась в полицию.
Насильник сбежал. В настоящее время его разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что полиция Бангкока арестовала туриста из Британии, который изнасиловал шестилетнюю девочку. Вычислить преступника удалось благодаря видео с телефона, которое он снял во время надругательства над несовершеннолетней.
