Пятилетнюю девочку затянуло в канализацию

29 августа 2025, 20:24

В США пятилетнего ребёнка затянуло в ливневую канализацию и протащило 90 метров

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Пятилетняя девочка попала в больницу после того, как её затянуло в ливневую канализацию в США. Об этом сообщает издание WWSB.





Отмечается, что ребёнок играл на улице, как вдруг неподалёку произошёл прорыв водопроводной магистрали. Мощный поток воды практически мгновенно образовал в асфальте дыру, затопил всю проезжую часть и смыл девочку в канализацию.



Произошедшее увидели соседи и оперативно вызвали спасателей. Им удалось найти и вытащить ребёнка, которого протащило по канализации около 90 метров.



Сейчас пострадавшая находится в больнице в критическом состоянии.



В местной полиции сообщили, что дело расследуется. Предстоит выяснить причины прорыва трубы и, почему девочка гуляла одна.

