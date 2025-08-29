Пятилетнюю девочку затянуло в канализацию
Пятилетняя девочка попала в больницу после того, как её затянуло в ливневую канализацию в США. Об этом сообщает издание WWSB.
Отмечается, что ребёнок играл на улице, как вдруг неподалёку произошёл прорыв водопроводной магистрали. Мощный поток воды практически мгновенно образовал в асфальте дыру, затопил всю проезжую часть и смыл девочку в канализацию.
Произошедшее увидели соседи и оперативно вызвали спасателей. Им удалось найти и вытащить ребёнка, которого протащило по канализации около 90 метров.
Сейчас пострадавшая находится в больнице в критическом состоянии.
В местной полиции сообщили, что дело расследуется. Предстоит выяснить причины прорыва трубы и, почему девочка гуляла одна.