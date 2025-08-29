Достижения.рф

Пятилетнюю девочку затянуло в канализацию

В США пятилетнего ребёнка затянуло в ливневую канализацию и протащило 90 метров
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Пятилетняя девочка попала в больницу после того, как её затянуло в ливневую канализацию в США. Об этом сообщает издание WWSB.



Отмечается, что ребёнок играл на улице, как вдруг неподалёку произошёл прорыв водопроводной магистрали. Мощный поток воды практически мгновенно образовал в асфальте дыру, затопил всю проезжую часть и смыл девочку в канализацию.

Произошедшее увидели соседи и оперативно вызвали спасателей. Им удалось найти и вытащить ребёнка, которого протащило по канализации около 90 метров.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в критическом состоянии.

В местной полиции сообщили, что дело расследуется. Предстоит выяснить причины прорыва трубы и, почему девочка гуляла одна.

