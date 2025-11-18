Пьяные подростки ограбили храм в Ленинградской области
Во Всеволожском районе Ленинградской области трое пьяных подростков ограбили храм в деревне Хиттолово. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в ночь на 14 ноября. Подростки преодолели ограждение храма и взломали входную дверь. Двое из них проникли внутрь помещений, пока третий страховал на улице. В свечной лавке злоумышленники похитили сейф, в котором находилось 29 тысяч рублей.
Полиции уже удалось задержать двух 15-летних подозреваемых. Как оказалось, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Подростки пояснили, что совершили преступление после распития спиртных напитков со знакомыми.
На данный момент рецидивист отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, его сообщник — под обязательство о явке. Установлены все участники преступления. Сейчас полиция ищет третьего подозреваемого.
