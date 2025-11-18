В Краснодарском крае экс-депутата будут судить за вымогательство 500 млн рублей

18 ноября 2025, 17:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего бывшего депутата заксобрания региона Михаила Ковалюка. Его дело направлено в суд для рассмотрения.