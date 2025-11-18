В Краснодарском крае экс-депутата будут судить за вымогательство 500 млн рублей
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего бывшего депутата заксобрания региона Михаила Ковалюка. Его дело направлено в суд для рассмотрения.
Как сообщает «Лента.ру», политика обвиняют по статьям «Вымогательство» (ст. 163 УК РФ) и «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с августа 2024 по февраль 2025 года Ковалюк входил в состав преступной группы, которая, используя угрозы и связи в криминальной среде, требовала у наследника крупного застройщика 500 миллионов рублей. Деньги злоумышленники пытались получить под угрозой физической расправы. Подозреваемого задержали в момент передачи денег.
Также ему инкриминируют мошенничество на сумму 2,6 миллиона рублей, которое он совершил в 2017-2020 годах. Как оказалось, Ковалюк мог похитить деньги с помощью несостоявшейся сделки с недвижимостью.
