В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Аппаратура зарегистрировала подземные толчки в 09:21 по местному времени. Эпицентр находился в 19 километрах от города Саракей в провинции Денизли. Очаг залегал на глубине семи километров.
Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не приводится.

До этого серию сейсмособытий зафиксировали у берегов Камчатки. В частности, сообщалось о землетрясениях магнитудами 6,5 и 5,8.

Ранее Геологическая служба США (USGS) опубликовала данные о подобном природном катаклизме возле восточного побережья Японии.

