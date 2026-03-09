В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки в 09:21 по местному времени. Эпицентр находился в 19 километрах от города Саракей в провинции Денизли. Очаг залегал на глубине семи километров.
Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не приводится.
До этого серию сейсмособытий зафиксировали у берегов Камчатки. В частности, сообщалось о землетрясениях магнитудами 6,5 и 5,8.
Ранее Геологическая служба США (USGS) опубликовала данные о подобном природном катаклизме возле восточного побережья Японии.
