Пожар в жилом доме в Подмосковье унес жизни двух человек

РИА Новости: Пожар в жилом доме в Зеленограде унес жизни двух человек
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.



Сигнал о возгорании в корпусе 815 поступил в 17:48. На последнем этаже девятиэтажки загорелись личные вещи в одной из квартир на площади около десяти квадратных метров. В помещении обнаружили тела двух погибших.

Эвакуацию жильцов не проводили. Пожар оперативно потушили.

Тем временем в Краснодаре произошел крупный пожар на складе. По данным МЧС, на улице Российской загорелось здание на площади примерно 2500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

