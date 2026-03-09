Пожар в жилом доме в Подмосковье унес жизни двух человек

09 марта 2026, 19:53

РИА Новости: Пожар в жилом доме в Зеленограде унес жизни двух человек

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.