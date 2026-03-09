Пожар в жилом доме в Подмосковье унес жизни двух человек
РИА Новости: Пожар в жилом доме в Зеленограде унес жизни двух человек
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Сигнал о возгорании в корпусе 815 поступил в 17:48. На последнем этаже девятиэтажки загорелись личные вещи в одной из квартир на площади около десяти квадратных метров. В помещении обнаружили тела двух погибших.
Эвакуацию жильцов не проводили. Пожар оперативно потушили.
Тем временем в Краснодаре произошел крупный пожар на складе. По данным МЧС, на улице Российской загорелось здание на площади примерно 2500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.
