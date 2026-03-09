Россиянка от испуга заплатила больше 30 тысяч за ремонт розетки
Жительница Санкт-Петербурга заплатила за ремонт розетки больше 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».
В съемной квартире у девушки вывалилась розетка. Она попыталась починить ее сама, но после этого в квартире пропал свет. Переживая за состояние чужого жилья, россиянка начала срочно искать электрика в интернете.
Перейдя по одной из первых ссылок, она вызвала круглосуточного мастера. Специалист приехал, без лишних объяснений устранил неисправность и затем предъявил чек на сумму свыше 30 тысяч рублей.
Девушка оплатила счет, так как растерялась и побоялась уточнять детали. Лишь наутро она поняла, что переплатила за обычный ремонт.
