Россиянка от испуга заплатила больше 30 тысяч за ремонт розетки

Фото: istockphoto/Andrii Khomyshyn

Жительница Санкт-Петербурга заплатила за ремонт розетки больше 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».



В съемной квартире у девушки вывалилась розетка. Она попыталась починить ее сама, но после этого в квартире пропал свет. Переживая за состояние чужого жилья, россиянка начала срочно искать электрика в интернете.

Перейдя по одной из первых ссылок, она вызвала круглосуточного мастера. Специалист приехал, без лишних объяснений устранил неисправность и затем предъявил чек на сумму свыше 30 тысяч рублей.

Девушка оплатила счет, так как растерялась и побоялась уточнять детали. Лишь наутро она поняла, что переплатила за обычный ремонт.

Никита Кротов

