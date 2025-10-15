Пьяные полицейские вымогали наркотики у россиянина и пытали его

15 октября 2025, 15:13

Под Челябинском по 9 лет колонии получили экс-полицейские, вымогавшие наркотики

Фото: iStock/Diy13

В Челябинской области двое экс-полицейских отправятся в колонию строго режима на девять лет за превышение полномочий и вымогательство наркотиков. Об этом сообщает региональный следком.