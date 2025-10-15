Пьяные полицейские вымогали наркотики у россиянина и пытали его
В Челябинской области двое экс-полицейских отправятся в колонию строго режима на девять лет за превышение полномочий и вымогательство наркотиков. Об этом сообщает региональный следком.
Речь идет о бывших сотрудниках отдельного взвода патрульно-постовой службы МО МВД России «Кыштымский». Ночью 2 июня 2024 года пьяные стражи порядка вместе со своим знакомым приехали домой к рецидивисту и потребовали отдать им запрещенные вещества. Чтобы добиться своего, они угрожали применить спецсредства, опасные для его жизни и здоровья.
В итоге двух фигурантов признали виновным. Помимо основного наказания, их лишили права работать в системе правоохранительных органов на три года, а также обязали выплатить потерпевшему по 200 тысяч рублей. Третьего фигуранта будут судить отдельно.
Читайте также: