Вымогали долги, угрожая изнасиловать и убить: в Санкт-Петербурге задержали известных бандитов

15 октября 2025, 14:54

В Петербурге задержали бандитов, которые похитили мужчину и вымогали долги

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге задержали членов преступной группировки, которые путем похищения, избиения и угроз вымогали долги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.