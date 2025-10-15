Вымогали долги, угрожая изнасиловать и убить: в Санкт-Петербурге задержали известных бандитов
В Санкт-Петербурге задержали членов преступной группировки, которые путем похищения, избиения и угроз вымогали долги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
По версии следствия, четверо бандитов требовали 2,5 миллиона рублей от местного жителя. Они узнали, что брат мужчины задолжал крупную сумму неким людям, но решили опередить их и «взыскать» эти деньги для себя. Преступники пригрозили жертве и его семье физической расправой и сексуальным насилием. Испугавшись за жизнь, петербуржец отдал им ключи от своего Mercedes. Тогда его затолкали в автомобиль и отвезли домой, где отобрали ПТС.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела о похищении, разбое и вымогательстве. Двое из зних — известные криминальные авторитеты с прозвищами Гелани и Спартак, ранее фигурировавшие в резонансных уголовных делах. Первый причастен к истории со стрельбой в отеле «Гамма».
Читайте также: