Шестиклассник сломал нос из-за давки в нижегородской школе
В Нижнем Новгороде 12-летний мальчик пострадал во время давки в школьном коридоре. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.
Инцидент произошел 15 октября в школе №117. По словам учащихся, из-за столпотворения один из шестиклассников внезапно упал на пол и сломал нос.
В то же время телеграм-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» пишет, что там произошла массовая драка. По его информации, подростков разнимал педагог.
Стоит отметить, что официальных комментариев по этой ситуации пока нет.
Ранее подобный инцидент произошел в школе №19 Иркутска. После отмены уроков толпа детей побежала в гардероб за куртками. В результате несколько ребят пострадали.
