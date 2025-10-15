В Башкирии судили женщину, зарубившую топором мужа, сына и подругу

15 октября 2025, 14:38

Суд в Башкирии дал 14 лет колонии женщине за убийство мужа, сына и подруги

Фото: iStock/sand86

В Башкирии вынесли приговор 58-летней жительнице, которая расправилась с мужем, сыном и подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.