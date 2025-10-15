В Башкирии судили женщину, зарубившую топором мужа, сына и подругу
В Башкирии вынесли приговор 58-летней жительнице, которая расправилась с мужем, сыном и подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Отмечается, что трагедия произошла ещё в 2005 году. Тогда женщина распивала алкогольные напитки со своей подругой в деревне Танайка. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. В результате подозреваемая нанесла оппонентке пять ударов топором. Пострадавшая скончалась на месте.
Преступление не могли раскрыть долгие 20 лет, пока жительницу не задержали за аналогичное преступление. В ноябре прошлого года в ходе бытовых разногласий с сыном она схватилась за топор и нанесла ребёнку три удара. После она облила его бензином и подожгла.
В ходе расследования этого преступления женщина созналась в убийстве подруги.
При этом выяснилось, что эту же женщину судили в 1994 году за расправу топором над мужем. Она отсидела в колонии три года.
Решением Верховного суда Республики Башкортостан 58-летнюю убийцу приговорили к 14 годам общего режима.
Читайте также: