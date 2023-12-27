Пьяные россияне хотели захватить пассажирский самолет, летевший в Ульяновск

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Двое россиян, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, хотели захватить самолет.
План мужчин не удался и нарушители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, пишет Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент случился в воскресенье на борту рейса в Ульяновск. О дебоширах правоохранителям сообщил экипаж самолёта.
Самолета успешно посадили. По прибытии в аэропорт дебоширов задержали полицейские.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Екатеринбург из Дубая, из-за метели сменил курс и сел в Баку. Из-за этого рейс из российского города в ОАЭ задержался более чем на сутки, пишет E1.ru.
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Инцидент случился в воскресенье на борту рейса в Ульяновск. О дебоширах правоохранителям сообщил экипаж самолёта.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Екатеринбург из Дубая, из-за метели сменил курс и сел в Баку. Из-за этого рейс из российского города в ОАЭ задержался более чем на сутки, пишет E1.ru.
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Мария Фирсова