Пьяные россияне родились в один день и подрались в центре Москвы — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Экипаж Росгвардии восстановил общественный порядок в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Все произошло в районе Зубовского бульвара. Прибыв на место, росгвардейцы встретили охранника ближайшего заведения, который сообщил, что двое нетрезвых мужчин устроили драку на улице, а теперь ведут себя агрессивно: громко сквернословят и угрожают прохожим, делающим им замечания.
В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные — 41-летний москвич и 35-летний житель Архангельской области — познакомились в баре и решили отметить день рождения, который, как оказалось, у них в один день. На законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия мужчины отреагировали резко и отказались подчиниться. Более того, один из нарушителей попытался похитить видеорегистратор из служебного автомобиля и скрыться.
Злоумышленников задержали и доставили в территориальный отдел полиции. По ним примут процессуальное решение.
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