Пьяные россияне родились в один день и подрались в центре Москвы — видео

14 июля 2026, 12:46

В ЦАО пьяные россияне родились в один день и подрались на Зубовском бульваре

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Экипаж Росгвардии восстановил общественный порядок в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.