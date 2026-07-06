Пьяные «типичные скуфы» избили девушку в Подмосковье и сломали ей нос

06 июля 2026, 19:13

Baza: Пьяные хулиганы избили девушку с парнем в Долгопрудном

Фото: istockphoto/Dzurag

В ночном подмосковном Долгопрудном произошло нападение на девушку, вставшую на защиту друга. Инцидент случился, когда пара прохожих обратилась к компании мужчин с просьбой дать зажигалку.





По данным телеграм-канала «База», Андрей и Екатерина гуляли по городу и подошли к первой встречной группе, чтобы прикурить. В ответ на просьбу нетрезвые мужчины, которым, по описанию очевидцев, около 40 лет, ответили нецензурной бранью. Один из них, как отмечает спутник девушки, внешне напоминал Брендона Фрейзера в фильме «Кит».





«Четверо было. Типичные скуфы лет 40», — добавил собеседник.