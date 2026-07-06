Пьяные «типичные скуфы» избили девушку в Подмосковье и сломали ей нос
Baza: Пьяные хулиганы избили девушку с парнем в Долгопрудном
В ночном подмосковном Долгопрудном произошло нападение на девушку, вставшую на защиту друга. Инцидент случился, когда пара прохожих обратилась к компании мужчин с просьбой дать зажигалку.
По данным телеграм-канала «База», Андрей и Екатерина гуляли по городу и подошли к первой встречной группе, чтобы прикурить. В ответ на просьбу нетрезвые мужчины, которым, по описанию очевидцев, около 40 лет, ответили нецензурной бранью. Один из них, как отмечает спутник девушки, внешне напоминал Брендона Фрейзера в фильме «Кит».
«Четверо было. Типичные скуфы лет 40», — добавил собеседник.Когда Андрей попытался сделать замечание, он получил удар в лицо, после чего завязалась драка. Екатерина попыталась разнять дерущихся, однако нападавшие переключились на неё. Девушка получила удар по затылку, упала на асфальт и потеряла сознание, после чего нападавшие продолжили избивать её ногами. Очнулась пострадавшая уже в машине скорой помощи.
В больнице у Екатерины диагностировали перелом носа, трещины в черепе и выраженные отёки слуховой трубы. Кроме того, ранее она перенесла дорогостоящую операцию на носу, в результате которой установили пластины — одна из них сломалась, другая сместилась. В настоящее время девушка находится под наблюдением врачей в одной из московских клиник, ей предстоит длительное восстановление.