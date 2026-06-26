Двое россиян жестоко избили сотрудника скорой помощи и пытались сбежать
В Саратове сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого пострадал работник скорой помощи. Фельдшеру позднее потребовалась медицинская помощь. Информацию предоставило ГУ МВД России по Саратовской области.
Инцидент случился возле продуктового магазина на улице Моторной. На подстанцию скорой помощи поступил звонок от диспетчера, который сообщил об избиении своего коллеги. Прибывшие на место полицейские задержали двоих мужчин, которые попытались убежать.
По предварительным сведениям, ссора между двумя приятелями и фельдшером вспыхнула внутри торгового зала. Затем участники конфликта вытащили потерпевшего на улицу и нанесли ему удары. В настоящий момент сотрудники устанавливают все детали произошедшего.
Ранее в Москве росгвардейцы задержали 65-летнего гражданина за ложную угрозу в Культурном центре. Сообщается, что пенсионер неоднократно пытался пройти без пропуска и заявил о наличии у него взрывного устройства.
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