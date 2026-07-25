Умер американский режиссёр Чак Рассел, снявший фильм «Маска» с Джимом Керри

25 июля 2026, 03:23

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В возрасте 74 лет ушёл из жизни американский режиссёр, сценарист и продюсер Чак Рассел, известный многим по культовому фильму «Маска». Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на супругу Рассела.