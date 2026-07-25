Умер американский режиссёр Чак Рассел, снявший фильм «Маска» с Джимом Керри
В возрасте 74 лет ушёл из жизни американский режиссёр, сценарист и продюсер Чак Рассел, известный многим по культовому фильму «Маска». Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на супругу Рассела.
Отмечается, что режиссёр скончался в среду у себя дома в Сан-Диего. Его смерть стала внезапной для родственников. Жена обнаружила Рассела без сознания и вызвала спасателей, однако прибывшие специалисты не смогли его реанимировать. Причина смерти пока не установлена.
Рассел посвятил кинематографу более четырех десятков лет. Его режиссёрский дебют состоялся в 1987 году с фильмом «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». В 1994 году он снял главный блокбастер своей карьеры – комедию «Маска» с Джимом Керри. В фильмографии режиссёра также такие картины, как «Стиратель», «Я есть гнев» и другие.
Ранее «Радио 1» передавлао, что российский актёр Юрий Лопарев, снявшийся в таких проектах, как «Ликвидация», «След» и «Глухарь», скончался в возрасте 73 лет. Он ушёл из жизни 22 июля. Подробности читайте здесь.
Читайте также: