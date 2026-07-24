Стас Михайлов рассказал, что готов оплатить дочери обучение за границей

24 июля 2026, 21:07

16-летняя дочь Стаса Михайлова планирует поступать в университет во Франции

Стас Михайлов (Фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов поделился планами старшей дочери Иванны, которой сейчас 16 лет. По словам певца, девушка самостоятельно выбирает своё будущее и рассматривает поступление в один из университетов Франции. Об этом сообщает «7 Дней».





Артист отметил, что в их семье детям не навязывают профессию и не заставляют продолжать творческую династию. Он считает, что каждый должен самостоятельно определить, чем хочет заниматься.





«У нас в семье не культивируется история, когда девочкам говорят: "Надо на фортепиано играть, надо на скрипке играть". Вот Иванна будет подавать документы в университет, она выбрала Францию сама», — рассказал Михайлов.

«Я ей говорю: "Подайся туда, куда ты хочешь. А там дальше будем смотреть". И мне как отцу будет приятно помочь ей двигаться в том направлении, которое ей интересно и где она сможет себя проявить», — отметил артист.