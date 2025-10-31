Пьяные вахтовики не поделили место у окна и устроили дебош в самолете
В Иркутске задержали троих вахтовиков, устроивших дебош в самолете
Трое вахтовиков устроили дебош в самолете самолета, следовавшего из Иркутска в Магадан, из-за места у окна. Об этом сообщает транспортная полиция Прибайкалья в своем сообществе во «ВКонтакте».
Конфликт произошел между тремя мужчинами в возрасте 30 и 40 лет, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Бортпроводники пытались успокоить пассажиров, но безуспешно.
«В результате перевозчиком принято решение всем троим отказать в перелете», – говорится в сообщении.В итоге экипаж вызвал полицию, и она задержала вахтовиков. Мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Их могут обязать выплатить штраф до тысячи рублей, а также внести в «черный список» перевозчика.