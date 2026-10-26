Пьяный американец убил россиянку с дочерью в Италии

26 октября 2026, 20:59

В Италии убившему россиянку с дочерью американцу грозит пожизненное заключение

Фото: istockphoto/Nastco

Прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению с тремя годами одиночного заключения. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA. Американец обвиняется в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой и их малолетней дочери.





В заключительной речи, длившейся более двух часов, гособвинитель Антонио Верди подверг резкой критике действия сотрудников полиции. По версии следствия, 5 июня 2025 года полицейские останавливали Кауфманна для проверки документов. Мужчина находился в состоянии сильного опьянения и был вместе с ребенком. Прокурор утверждает, что к тому моменту Анастасия уже была мертва, а девочка еще оставалась жива.





«Если бы они сделали то, что должны были, возможно, девочка была бы еще жива», — заявил прокурор.