Пьяный американец убил россиянку с дочерью в Италии
В Италии убившему россиянку с дочерью американцу грозит пожизненное заключение
Прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению с тремя годами одиночного заключения. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA. Американец обвиняется в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой и их малолетней дочери.
В заключительной речи, длившейся более двух часов, гособвинитель Антонио Верди подверг резкой критике действия сотрудников полиции. По версии следствия, 5 июня 2025 года полицейские останавливали Кауфманна для проверки документов. Мужчина находился в состоянии сильного опьянения и был вместе с ребенком. Прокурор утверждает, что к тому моменту Анастасия уже была мертва, а девочка еще оставалась жива.
«Если бы они сделали то, что должны были, возможно, девочка была бы еще жива», — заявил прокурор.Согласно материалам дела, Кауфманн сначала расправился со спутницей, а спустя несколько часов убил дочь. Тела погибших обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке Вилла-Памфили. После совершения преступления американец скрылся в Греции, где его задержали и впоследствии экстрадировали в Италию.
Кауфманну предъявили обвинение в двойном убийстве при отягчающих обстоятельствах, включая беспомощное состояние ребенка. Следствие также установило, что американец представлялся именем Рексал Форд и называл себя британским подданным. Даже находясь под стражей, он заявлял о судебной ошибке и предлагал деньги за свое освобождение.
8 октября суд отклонил ходатайство защиты о проведении новой психиатрической экспертизы. Адвокат Паоло Фоти настаивал на проверке вменяемости подзащитного, однако судья счел доводы неубедительными. Ранее процесс уже приостанавливали из-за психотического расстройства обвиняемого, а в СИЗО с ним проводили регулярные беседы с психологами на английском языке.
Суд также приобщил к делу показания родителей погибшей россиянки, проживающих в Сибири. Заслушать их лично по видеосвязи не удалось из-за сложностей в механизме международной правовой помощи. Ожидается, что после выступления адвоката 5 ноября вынесут окончательный приговор.