Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке

03 августа 2026, 10:50

Полный тёзка Андрея Макаревича прыгнул в Москву-реку с моста

Фото: iStock/aetb

50-летний мужчина с именем и фамилией музыканта Андрея Макаревича вечером в субботу прыгнул в Москву-реку с моста Богдана Хмельницкого. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.