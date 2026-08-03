Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке
50-летний мужчина с именем и фамилией музыканта Андрея Макаревича вечером в субботу прыгнул в Москву-реку с моста Богдана Хмельницкого. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
На место оперативно прибыли спасатели. Они вытащили мужчину из воды и оказали ему помощь. После происшествия у пострадавшего зафиксировали ушиб левого бедра.
Москва-река — главная водная артерия столицы, протекающая через город примерно на 80 километров. Её ширина в пределах Москвы обычно составляет от 50 до 200 метров, однако на отдельных участках, особенно у водохранилищ и шлюзов, русло заметно расширяется. Река используется для судоходства, работы прогулочных теплоходов и регулирования уровня воды.
Глубина Москвы-реки неодинакова и зависит от участка, сезона, работы гидротехнических сооружений и близости к берегу. В среднем в городской черте она составляет несколько метров, а на судоходных участках может достигать примерно 5–6 метров и более. У опор мостов, в районе причалов, шлюзов и на участках с изменённым дном глубина может резко меняться, поэтому купание и прыжки в воду вне специально оборудованных зон особенно опасны.
Течение в Москве-реке чаще всего кажется спокойным, но оно может быть достаточно сильным, особенно после дождей, во время сбросов воды и вблизи гидросооружений. Дополнительную опасность создают водовороты, подводные препятствия, холодная вода и судоходство. Даже опытному пловцу бывает трудно выбраться на берег из-за бетонных набережных и отсутствия удобных спусков к воде.
Читайте также: