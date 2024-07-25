Пьяный безработный хотел украсть ребенка из рук матери в Москве

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Попытку украсть ребенка в Москве прямо из материнских рук совершил безработный из Ульяновска, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, прохожие побежали на неким Алексеем К.
Известно, что 27-летний злоумышленник, отметив свой день рождения, на следующий день пришел на Ферганский пруд, увидев там женщину с пятимесячным ребенком, сидящих на скамейке. Сказав что-то матери, он побежал за ней, а догнав, выхватил девочку из рук, побежав при этом назад.
Мать позвала на помощь, и за Алексеем тут же бросились в погоню. Он кинул ребенка на землю и хотел убежать, однако его взяли. У малышки в результате инцидента закрытая черепно-мозговая травма, ссадины, синяки и ушиблена грудная клетка.
За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы по делу о похищении человека, у него уже есть судимость за мошенничество. Дело на контроле у московской прокуратуры.
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Мать позвала на помощь, и за Алексеем тут же бросились в погоню. Он кинул ребенка на землю и хотел убежать, однако его взяли. У малышки в результате инцидента закрытая черепно-мозговая травма, ссадины, синяки и ушиблена грудная клетка.
За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы по делу о похищении человека, у него уже есть судимость за мошенничество. Дело на контроле у московской прокуратуры.
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Никита Кротов