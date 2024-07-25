Неизвестные расстреляли автомобиль с пассажирами под Курском

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Машину с пассажирами в Курской области расстреляли неизвестные. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что злоумышленники атаковали автомобиль с буквой Z вечером накануне. У легковушки гражданские номера. Нападавшие были в военной форме. Один пассажир ранен и госпитализирован. Неизвестные покинули место происшествия. Кроме того, они напали на сотрудников ДПС. Количество пострадавших среди стражей порядка неизвестно.
Ранее сообщалось, что педофил в возрасте 75 лет приставал к 12-летней девочке в Санкт-Петербурге.
По данным полицейских, пенсионер приставал к ребенку в СНТ «Громовец». Родители потерпевшей уже написали заявление, информация проверяется.
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Никита Кротов