Неизвестные расстреляли автомобиль с пассажирами под Курском

Машину с пассажирами в Курской области расстреляли неизвестные. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что злоумышленники атаковали автомобиль с буквой Z вечером накануне. У легковушки гражданские номера. Нападавшие были в военной форме. Один пассажир ранен и госпитализирован. Неизвестные покинули место происшествия. Кроме того, они напали на сотрудников ДПС. Количество пострадавших среди стражей порядка неизвестно.