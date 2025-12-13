Пьяный «борец за природу» из-за свалки избил водителя и угнал машину
В Ртищеве Саратовской области произошёл конфликт из-за вывоза мусора, который привёл к угону автомобиля. Об этом информирует областное МВД.
31-летний местный житель загружал мусор в свой грузовик «ГАЗ». К нему подъехал 45-летний знакомый на мотоцикле. Нетрезвый приезжий начал выяснять, куда водитель планирует отвезти отходы.
Узнав, что мусор направят на свалку за пределами села, мужчина возмутился. Он заявил, что активно защищает природу, и осудил использование этой свалки, назвав его вредным для экологии. Конфликт перерос в драку. Злоумышленник вытащил водителя из кабины, сам сел за руль грузовика и уехал.
Патруль ДПС вскоре нашёл угнанный автомобиль около дома подозреваемого. Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, уже состоящего под административным надзором. Возбуждено уголовное дело об угоне с применением насилия.
