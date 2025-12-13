Пьяный «борец за природу» из-за свалки избил водителя и угнал машину

13 декабря 2025, 12:41

В Саратовской области спор о свалке закончился дракой и угоном грузовика

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Ртищеве Саратовской области произошёл конфликт из-за вывоза мусора, который привёл к угону автомобиля. Об этом информирует областное МВД.