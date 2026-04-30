Пьяный челябинец случайно выстрелил себе в голову из травмата и выжил

30 апреля 2026, 18:51

Житель Челябинска случайно выстрелил себе в голову во время распития спиртного. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей».





Инцидент произошел днем 30 апреля в микрорайоне Вишневая Горка. По словам очевидцев, пострадавшего на носилках грузили в машину скорой помощи. Одна из жительниц написала в домовом чате, что видела человека в крови со свисающей рукой.



В городском УМВД уточнили, что криминального следа в случившемся нет. Уточняется, что мужчина выпивал в компании женщины в квартире. После этого он случайно выстрелил себе в голову из травматического оружия. Пострадавший выжил, его госпитализировали. В настоящее время проводится проверка.