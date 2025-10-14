Пьяный дальнобойщик-наркоман включил порно за рулём и устроил смертельное ДТП
В Великобритании суд приговорил водителя грузовика Дэниела Коберна к девяти годам и семи месяцам тюрьмы за смертельное ДТП. Аварию он устроил, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также отвлекаясь на просмотр порнографических материалов во время управления автомобилем. Об этом сообщает газета Daily Star.
Инцидент произошёл на дороге A120. Грузовик Коберна выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем 81-летней Бетан Фрейзер-Эндрюс. Женщина скончалась на месте.
В суде дочь погибшей сообщила, что её мать вела активный образ жизни: играла в теннис, участвовала в хоре и увлекалась наблюдением за птицами. В день аварии она направлялась на семейное торжество.
Судья во время заседания заявил подсудимому, что трое детей погибшей столкнулись с потерей матери, а ему самому не следовало садиться за руль в таком состоянии. Помимо тюремного срока, суд запретил Коберну управлять транспортными средствами в течение 13 лет.
