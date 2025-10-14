Пьяный дальнобойщик-наркоман включил порно за рулём и устроил смертельное ДТП

14 октября 2025, 17:19

В Великобритании водитель грузовика получил 10 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Фото: Istock/LeManna

В Великобритании суд приговорил водителя грузовика Дэниела Коберна к девяти годам и семи месяцам тюрьмы за смертельное ДТП. Аварию он устроил, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также отвлекаясь на просмотр порнографических материалов во время управления автомобилем. Об этом сообщает газета Daily Star.