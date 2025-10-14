Стало известно, что экс-судья Момотов покровительствовал секс-бизнесу
Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов лишился имущества общей стоимостью свыше 9 миллиардов рублей. Речь идёт о более чем 100 объектах недвижимости. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Прокуратура заявила, что Момотов и краснодарский предприниматель Андрей Марченко совместно контролировали сеть отелей Marton. Помимо этого, прокуратура утверждает, что они покровительствовали бизнесу в сфере интим-услуг.
Сам Момотов в суде пояснил, что основную часть доходов он получил в период работы преподавателем в университете. По его словам, за всю карьеру судьи он заработал лишь 75–85 миллионов рублей. Этих средств, как заявил экс-судья, даже не хватило бы на покупку московской квартиры.
На сегодняшний день у него в собственности осталась только одна квартира, и находится она не в столице. Момотов добавил, что журналисты безосновательно называют его «долларовым миллионером».
Читайте также: