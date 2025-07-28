Пьяный дебошир из Брянска устроил скандал в кемеровском аэропорту
Видео: Транспортная полиция Сибири - МВД России
В кемеровском аэропорту утром в пятницу на прошлой неделе произошёл инцидент с нетрезвым пассажиром. Об этом 28 июля сообщил интернет-журнал Сибдепо ️️со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Сибири.
По данным правоохранителей, 44-летний житель Брянска должен был вылететь рейсом в Москву, однако при посадке вел себя агрессивно — мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, громко ругался матом и оскорблял сотрудников аэропорта.
Из-за неподобающего поведения капитан воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя и доставили его в отделение. Медосвидетельствование подтвердило факт опьянения.
В отношении мужчины составлены протоколы по статьям 20.1 и 20.21 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественном месте в состоянии опьянения». Как уточнили в пресс-службе транспортной полиции Кемерова, нарушитель уже отпущен. Суд назначил ему административный штраф в размере 1000 рублей.
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