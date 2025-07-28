Пьяный дебошир из Брянска устроил скандал в кемеровском аэропорту

28 июля 2025, 15:21

Видео: Транспортная полиция Сибири - МВД России

В кемеровском аэропорту утром в пятницу на прошлой неделе произошёл инцидент с нетрезвым пассажиром. Об этом 28 июля сообщил интернет-журнал Сибдепо ️️со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Сибири.