В Северной Осетии водитель «Гранты» сбил 12-летнего велосипедиста
На трассе в Дигоре белая «Гранта» на высокой скорости выехала на встречную полосу и переехала 12-летнего мальчика на велосипеде.
Испугавшись, ребенок попытался свернуть на обочину, но водитель автомобиля даже не попытался затормозить, сообщает «Сапа 15».
В результате аварии подросток получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничто не угрожает, проводится необходимое лечение.
Напомним, виновной в убийстве ребенка женщине вынесли приговор на Урале.
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