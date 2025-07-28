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В Северной Осетии водитель «Гранты» сбил 12-летнего велосипедиста

Фото: istockphoto/YiorgosGR

На трассе в Дигоре белая «Гранта» на высокой скорости выехала на встречную полосу и переехала 12-летнего мальчика на велосипеде.



Испугавшись, ребенок попытался свернуть на обочину, но водитель автомобиля даже не попытался затормозить, сообщает «Сапа 15».

В результате аварии подросток получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничто не угрожает, проводится необходимое лечение.

Напомним, виновной в убийстве ребенка женщине вынесли приговор на Урале.

Виктория Иванченко

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