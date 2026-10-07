Подземные толчки зафиксировали на Камчатке
На Камчатке произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,6. Как сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия располагался в 79 км от Петропавловска‑Камчатского.
Интенсивность подземных толчков различалась по территории. В Петропавловске-Камчатском она достигла четырёх баллов, а в отдельных районах края — до пяти баллов.
По данным ведомства, звонков от жителей в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципальных районов не поступало. Угроза цунами не объявлялась, жизнедеятельность населения не нарушена.
Ранее сейсмическую активность зафиксировали у Курильских островов. Эпицентр природного катаклизма располагался почти в 100 километрах от Северо-Курильска.
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