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Подземные толчки зафиксировали на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке
Фото: iStock/Petrovich9

На Камчатке произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,6. Как сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия располагался в 79 км от Петропавловска‑Камчатского.



Интенсивность подземных толчков различалась по территории. В Петропавловске-Камчатском она достигла четырёх баллов, а в отдельных районах края — до пяти баллов.

По данным ведомства, звонков от жителей в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципальных районов не поступало. Угроза цунами не объявлялась, жизнедеятельность населения не нарушена.

Ранее сейсмическую активность зафиксировали у Курильских островов. Эпицентр природного катаклизма располагался почти в 100 километрах от Северо-Курильска.

Александр Огарёв

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