Стала известна судьба пострадавшего при обрушении породы на руднике в Приморье
Вечером 6 октября на руднике «Восточный» в Красноармейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
По данным ГУ МЧС, в момент ЧП в шахте находились 22 человека. Всех работников оперативно вывели на поверхность, обошлось без жертв.
Как уточнили в краевом минздраве, пострадал один сотрудник. Ночью его доставили бригадой скорой помощи в Красноармейскую центральную районную больницу. У мужчины диагностированы ушибы, его состояние стабильное и не вызывает опасений. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Ранее в Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. ЧП парализовало работу предприятия.
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